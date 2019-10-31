Более 12 тыс. новых светильников установили в селах Татарстана с начала года

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В рамках реализации программы по восстановлению уличного освещения в сельских населенных пунктах с начала текущего года в Татарстане установили 12 тыс. 309 светильников, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Напомним, программа действует в республике с 2014 года. За все это время было установлено свыше 2 тыс. щитов учета электроэнергии и 68 тыс. светильников, проложено более 1,5 тыс. км самонесущих изолированных проводов. Объем финансирования проделанных работ составил более 1 млрд рублей.

Госзаказчиком программы является татарстанский фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.