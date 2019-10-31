Пушкин на севере Турции: в Казани открылась выставка художника Айгуль Окутан

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани открылась выставка художницы из Турции Айгуль Окутан под названием «Эрзурум и Карс — восточная сказка русского поэта», посвященная 220-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

«На выставке представлены 20 работ, в которых отражена поездка Пушкина на север Турции, в Эрзурум и Карс. Я тоже была в этих изумительных местах», — сказала Айгуль Окутан.

Александр Пушкин делал путевые заметки, пока путешествовал по Турции, с которыми ознакомилась и автор выставки перед созданием работ. «Для меня важны эти картины, потому что я чувствую себя частью Турции и России», — добавила она.

Художница работает в технике эбру, то есть делает рисунки на поверхности воды, а потом переносит их на бумагу или другую твердую основу, к примеру, дерево, ткань, керамику или кожу.

Почетным гостем выставки был турецкий поэт Атаол Бехрамоглу. «Я первый переводчик пушкинской поэзии на турецкий язык. Сегодня я приехал поддержать мою близкую подругу Айгуль Окутан», — сказал Бехрамоглу, который также перевел на турецкий язык произведения Михаила Лермонтова и пьесы Антона Чехова.

«Сегодня выступают преподаватели нашей музыкальной школы с „Романсом“ Г. Свиридова из фильма „Метель“, а также произведениями И. Брамса, Ф. Шуберта и татарских композиторов Р. Еникеева и Р. Яхина», — сказала директор «Детской музыкальной школы № 7» и заслуженный работник культуры РТ Альфия Сафина.

На церемонии открытия выставки картины художника представляли около 20 воспитанников академического лицея имени Лобачевского.

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