Становление теологии в России обсудят на конференции по исламоведению в Болгаре

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). С 5 по 7 ноября на базе Болгарской исламской академии пройдет Международная научно-практическая конференция «Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: проблемы и перспективы», сообщают организаторы.

Ожидается участие делегатов из ряда регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Франции, Индии, ОАЭ, Пакистана, Турции, Казахстана, Узбекистана.

На конференции будут обсуждаться следующие темы: становление теологии в России, нормативно-правовое регулирование в сфере теологического (исламского) образования, основные направления современных теологических исследований, специфика преподавания исламской теологии в российских и зарубежных вузах и т. д.

Организаторами выступают Болгарская исламская академия, Санкт-Петербургский государственный университет при содействии Министерства науки и высшего образования РФ и Духовного Управления мусульман РТ.

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