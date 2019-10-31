Челнинский завод силикатного кирпича погасил долги по зарплате

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Предприятие города Набережные Челны, осуществляющее деятельность по производству изделий из бетона для использования в строительстве, погасило задолженность по заработной плате перед 153 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Так, осуществляющее свою деятельность по производству изделий из бетона для использования в строительстве ООО „Завод силикатного кирпича“ погасило долг на общую сумму 4171,46 тыс. руб. перед 153 работниками», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что три сельхозпредприятия Татарстана выплатили долги по зарплате на 18 млн рублей.

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