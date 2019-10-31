Восьмую пересадку сердца сделали казанские врачи в МКДЦ

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Врачи Межрегионального клинико-диагностического центра сделали восьмую пересадку сердца. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.

Трансплантацию сердца 61-летний житель Зеленодольска Ильшат Шигабутдинов ждал больше года. Полтора года назад ему поставили диагноз — дилатационная кардиомиопатия — нарушение функционирования миокарда, приводящее к сердечной недостаточности.

Как и в любой клинике, которая занимается пересадками, в МКДЦ есть свой лист ожидания.

«Сначала пациенты поступают к нам, в кардиологическое отделение. И если никакое лечение пациенту не помогает, он вносится в лист ожидания на пересадку сердца. Это крайняя мера лечения. Когда появляется донорский орган, мы по базе смотрим, кто по параметрам и анализам подходит. Кто в данный момент подходит по состоянию здоровья. И тут же в экстренном порядке вызываем пациента, еще раз его проверяем», — отмечает кардиолог МКДЦ Марина Мирошниченко.

Восьмую трансплантацию успешно провел руководитель направления «Кардиохирургия» МКДЦ, заслуженный врач РФ и РТ Роин Джорджикия.

На этой неделе пациента выписали домой. Через месяц Ильшата Шигабутдинова ждут в МКДЦ на первое после операции обследование. Все последующие годы жизни он будет наблюдаться у кардиологов центра и принимать лекарства.

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