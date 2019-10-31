В Казани подростков будут судить за похищение ровесника и вымогательство

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Казани перед судом предстанут шестеро молодых людей, которых обвиняют в вымогательстве и похищении подростка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как считает следствие, вечером 12 ноября прошлого года шестеро парней, четверо из которых несовершеннолетние, затолкали знакомого подростка в машину и вывезли в лес у Изумрудного озера.

Там от похищенного начали требовать 10 тысяч рублей. Когда парни поняли, что денег им не видать, они, под угрозой расправы, попытались заставить юношу купить в кредит телефон, стоимостью 25 тысяч рублей.

Сначала парня отвезли домой, где он взял паспорт, а затем в салон сотовой связи, где ему отказали в кредите. После этого злоумышленники доставили жертву в помещение у одной из школ Казани, где оставили его до утра.

На следующий день они снова повезли его в другой салон, где похищенный сумел вырваться и позвать на помощь полицейских.

Из всех фигурантов дела только двое признали свою вину. Уголовное дело о вымогательстве и похищении направлено на рассмотрение в суд.

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