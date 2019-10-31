Татарстанцы смогут проверить свои знания этнографии онлайн

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстанцы смогут написать «Большой этнографический диктант» онлайн на официальном сайте проекта. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Если по каким-то причинам у желающего нет возможности прийти на площадку, он сможет проверить свои знания на сайте ["Большого этнографического диктанта"]. Для удобства каждого из участников предусмотрен такой вариант», — прокомментировал спикер.

Он также отметил, что в Татарстане акция пройдет во всех 45 населенных пунктах. Всего в ней будут задействованы 105 площадок, в том числе 12 площадок в Казани. С полным перечнем мест проведения «Этнографического диктанта» можно ознакомиться на сайте.

«В Татарстане живут представители 173 различных национальностей. "Этнографический диктант" — это один из способов укрепить дружбу и развивать интерес к нашим общим обычаям, традициям, истории», — заключил спикер.

Хакимзянов также выразил надежду на то, что Татарстан, который вот уже несколько лет входит в тройку лидеров по результатам «Этнографического диктанта», и в этом году «с честью пройдет оценку знаний».

Написать «Большой этнографический диктант» можно будет 1 ноября в 11.00 по местному времени во всех субъектах РФ. Участникам акции нужно будет выполнить 30 тестовых заданий за 45 минут: 20 вопросов будут едиными для всех площадок, еще 10 — региональными. Работы участников будут оценивать по 100-балльной шкале.

В России просветительская акция проходит уже четвертый год подряд. В прошлом году в ней приняли участие 392 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. татарстанцев.

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