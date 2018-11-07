Президент Федерации плавания: Специалисты Универсиды-2013 должны работать на ЧМ-2025

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал проведение в Казани в 2025 году чемпионата мира.

«В настоящее время я думаю, что все те специалисты, которые работали и на Универсиаде 2013 года, и на чемпионате мира в 2015 году, в строю», — сообщил Сальников журналистам во время заседания Республиканского общественного совета партийного проекта «Детский спорт».

Также он поделился ожиданиями от будущего турнира: «Мы плотно взаимодействуем с оргкомитетом, и я думаю, что соревнования пройдут на самом высоком уровне, как это было и в предыдущие годы».

Международная федерация плавания FINA отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани еще летом.

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