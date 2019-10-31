В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Путина

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В северной столице России обнародовали характеристику КГБ на молодого Владимира Путина, в которой он характеризуется как добросовестный и дисциплинированный сотрудник. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Во время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником. За правильную организацию работы на порученном участке и достигнутые при этом положительные результаты Путин В. В. имеет благодарность от руководства управления», – говорится в документе.

В характеристике также подчеркивается, что Путин морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе. В свободное от работы время занимается спортом, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, выиграл чемпионат Ленинграда 1976 года.

Характеристика на будущего главу государства хранится в Центральном государственном архиве историко-политических документов в Санкт-Петербурге. На момент составления характеристики Владимиру Путину было 23 года.

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