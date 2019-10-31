Эксперт КФУ назвал этнографию средством борьбы с радикальными настроениями

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Для современной молодежи этнография служит инструментом для развенчания стереотипов о народах и предотвращения радикальных настроений, которые бывают из-за незнания традиций и обычаев других национальностей. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ Ильшат Мухаметзарипов во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



«Современной молодежи этнография нужна для развенчания стереотипов о народах и предотвращения радикальных настроений, которые бывают из-за того, что люди не знают культуру окружающего народа, они не знают, как происходит этногенез. Сейчас в Интернете транслируется большое количество мифов с негативным контекстом, с обвинением какого-либо народа», — отметил спикер.





Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов добавил, что любой человек соотносит себя с какой-то нацией. По словам спикера, народность — это прежде всего история, корни человека, и их надо знать.



«Задача этнографического диктанта — поддерживать и развивать интерес к народам. Россия — огромная многонациональная страна, и у нас царят взаимопонимание и дружба, мы должны знать культуру людей, с которыми живем», — сказал Ленар Хакимзянов.



Написать «Большой этнографический диктант» можно будет 1 ноября в 11.00 по местному времени во всех субъектах РФ. Участникам акции нужно будет выполнить 30 тестовых заданий за 45 минут: 20 вопросов будут едиными для всех площадок, еще 10 — региональными. Работы участников будут оценивать по 100-балльной шкале.

В России просветительская акция проходит уже четвертый год подряд. В прошлом году в ней приняли участие 392 тыс. человек, в том числе — около 3 тыс. татарстанцев.

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