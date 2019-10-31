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Татар-информ

31 октября 2019, 18:50

Общество

Организаторы «Семьи года 2019» высоко оценили проведение этапа конкурса в РТ

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Общество

Организаторы «Семьи года 2019» высоко оценили проведение этапа конкурса в РТ

Почетный диплом вручили начальнику управления ЗАГС Кабинета министров РТ.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Организационный комитет Всероссийского конкурса «Семья года 2019» высоко оценил уровень проведения регионального этапа в Татарстане, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ. 

Почетный диплом был вручен начальнику ведомства Гульшат Нигматуллиной во время торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса, прошедшей накануне в Кремлевском дворце в Москве.

zags.tatarstan.ru

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что многодетная семья Даишевых из Альметьевска победила во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019». Супруги Лилия и Рустам, которые скоро отметят 20-летие совместной жизни, воспитывают 11 детей. 

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