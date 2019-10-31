В Татарстане началось онлайн-голосование за приоритеты шести министерств

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Голосование по определению задач республиканских министерств социального блока началось сегодня в Татарстане. При помощи портала госуслуг РТ жители республики выбирают, решение каких вопросов является более приоритетным для сотрудников сфер медицины, образования, культуры, молодежной политики, спорта, труда и соцзащиты.

Чтобы сделать выбор, достаточно авторизоваться на портале госуслуг РТ, перейти к сервису «Опросы жителей» и пройти голосование. Оно завершится 29 ноября. Татарстанцы могут не только проголосовать за цели и задачи, которые сформировали эксперты министерств, но и предложить свой вариант.

Голосование проходит в рамках проекта по публичному формированию целей и задач органов государственной власти Татарстана. На первом этапе проекта экспертами министерств, определенными Общественной палатой РТ, были инициированы предложения по целям и задачам ведомств на 2020 год. Далее они прошли обсуждение на заседаниях общественных советов и были вынесены на онлайн-голосование. Предложения по приоритетам, набравшие наибольшее количество голосов, в декабре обсудят на расширенных заседаниях общественных советов ведомств. В итоге для каждого министерства будут определены от 5 до 7 приоритетных целей на 2020 год.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.