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Татар-информ

31 октября 2019, 14:35

Происшествия

МЧС напоминает жителям Татарстана о мерах предосторожности во время гололедицы

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Происшествия

МЧС напоминает жителям Татарстана о мерах предосторожности во время гололедицы

Фото: архив/Михаил Захаров

После шести часов вечера сегодня и до шести часов вечера 1 ноября на дорогах Татарстана местами возможно появление гололедицы.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня и завтра на территории республики ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

После шести часов вечера сегодня и до шести часов вечера 1 ноября на дорогах Татарстана местами возможно появление гололедицы.

МЧС настоятельно рекомендует пешеходам подготовить нескользящую обувь, передвигаться осторожно и неспешно. Пожилым людям лучше использовать трость или специальную палку с шипами. Если вы поскользнулись, постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения.

Водителям рекомендуют избегать внезапных торможений и уделять внимание техническому состоянию автомобилей.

 

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