(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Директора казанского предприятия будут судить за уклонение от 9,5 млн рублей налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Руководитель организации «Гидромак Плюс», занимающейся производством бетона, в течение двух лет вносил в налоговые декларации ложные сведения о вычетах за работы, которые якобы велись с шестью контрагентами.

В итоге мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую девять с половиной миллионов рублей.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Ново-Савиновский суд Казани.

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