Женщины-депутаты РТ задумались о формах поддержки пострадавшим от семейного насилия

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Члены депутатского объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» хотят «выйти на конкретные формы помощи пострадавшим от семейного насилия». Об этом заявила заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель депутатского объединения Татьяна Ларионова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В офисе Уполномоченного по правам человека в РТ сегодня работает горячая линия «Женское внимание» по вопросам профилактики семейно-бытового насилия, неблагополучия и конфликтов на бытовой почве. «Проблема актуальная, случаев и фактов семейного насилия очень много, – подчеркнула зампредседателя Госсовета. – Нельзя замалчивать имеющиеся проблемы, нужно их видеть, слышать, принимать и действовать».

Ларионова упомянула, что в Госдуме прошел круглый стол, на котором обсуждались дополнительные, более жесткие меры против семейного насилия. Однако высказывались мнения, что ужесточение мер может провести к обратному результату – к еще большей агрессии.

«На мой взгляд, тема семейного насилия должна рассматриваться более широко, ведь речь идет о социальном положении семьи, значимости моральных устоев и семейных ценностей», – убеждена руководитель депутатского объединения.

Она также заметила, что в республике создаются кризисные центры, например, при религиозных организациях, мечетях и церквях. «Однако не все владеют информацией, где находятся такие центры, какую помощь можно там получить», – сказала Ларионова.

Депутат посетовала на то, что сегодня нет четко сформированного негативного общественного мнения по отношению к виновнику семейного конфликта. Соседи зачастую становятся свидетелями семейного насилия, но хранят молчание, добавила она. «Общественное внимание должно быть, людям не следует молчать, наблюдая факты насилия, даже если это насилие творится в семье», – отметила зампредседателя Госсовета.

Звонки на горячую линию начали поступать с девяти утра. Только в течение первого часа ее работы депутаты, специалисты министерств и ведомств ответили на десять звонков.

Телефон горячей линии: (843)236-00-71, 236-40-62.

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