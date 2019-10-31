Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров инновационного развития России

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Татарстан занял второе место в рейтинге инновационного развития регионов РФ, который подготовлен Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Об этом сообщил директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Леонид Гохберг на пресс-конференции в ТАСС.

«Ключевая интрига этого рейтинга – это лидеры шестого рейтинга, здесь представлены топ-10 регионов. Я с удовольствием перечисляю: это Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области», – перечислил Гохберг. По его словам, в топ рейтинга вошли ключевые регионы, играющие главную роль в развитии цифровой экономики России.

Директор института пояснил, что помимо основного рейтинга сформированы пять спецрейтингов, базирующихся на показателях социально-экономических условий инновационной деятельности, научно-технического потенциала, инновационной деятельности, оценки экспортной активности, оценки качества инновационной политики.

Согласно исследованию «Высшей школы экономики», наилучшие социально-экономические условия инновационной деятельности сложились в Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге, аутсайдерами считаются Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан.

Ранее Татарстан вошел в топ-3 «Индекса научно-технологического развития субъектов РФ» по итогам 2018 года по версии РИА «Рейтинг».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.