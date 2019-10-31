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Татар-информ

31 октября 2019, 13:18

Официальная хроника

Путин посетит Прибалтийский судостроительный завод и осмотрит корвет «Гремящий»

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Официальная хроника

Путин посетит Прибалтийский судостроительный завод и осмотрит корвет «Гремящий»

Президент РФ встретится с представителями общественности Калининградской области.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прибыл в Калининградскую область, где проведет расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Кроме этого в планах главы государства встреча с общественностью и посещения судостроительного завода «Янтарь». Об этом сообщает пресс-служба Президента РФ.

«В Калининграде Верховный главнокомандующий посетит Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“ и осмотрит корвет „Гремящий“, спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — отметили в пресс-службе.

Корвет «Гремящий» был заложен на «Северной верфи» 1 февраля 2012 года, спущен на воду в июне 2017 года. Ожидается, что корабль будет передан ВМФ к концу 2019-го и войдет в состав Тихоокеанского флота.

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