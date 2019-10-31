В Казани «Большой этнографический диктант» впервые можно будет написать на ж/д вокзале

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани «Большой этнографический диктант» впервые можно будет написать на железнодорожном вокзале. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель совета Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

«В этом году РЖД проявило инициативу в том, чтобы по всей России на привокзальных площадях проводилась эта акция ["Большой этнографический диктант"]. Написать его сможет любой желающий человек. Например, путешественник в ожидании поезда», — прокомментировал спикер, добавив, что в Казани подобная площадка будет организована на ж/д вокзале «Казань-1».

Написать «Большой этнографический диктант» можно будет 1 ноября в 11.00 по местному времени во всех субъектах РФ. Участникам акции нужно будет выполнить 30 тестовых заданий за 45 минут: 20 вопросов будут едиными для всех площадок, еще 10 — региональными. Работы участников будут оценивать по 100-балльной шкале.

В России просветительская акция проходит уже четвертый год подряд. В прошлом году в ней приняли участие 392 тыс. человек, в том числе — около 3 тыс. татарстанцев.

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