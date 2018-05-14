В «Алабуге» откроют площадку для локализации российско-белорусских проектов

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Новые российско-белорусские проекты в сфере машиностроения планируют реализовывать на площадке «МТЗ-Татарстан» в ОЭЗ «Алабуга». Об этом на встрече с белорусской делегацией журналистов рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

«На сегодняшний день, насколько я знаю, принято решение, что площадка „МТЗ-Татарстан“ будет являться базовой для возможной локализации проектов, которые есть у предприятий Республики Беларусь на территории РФ», — рассказал Каримов.

Сейчас предприятие может расширить площади и выйти за рамки производства тракторов, отметил Альберт Каримов.

«„МТЗ-Татарстан“ — это не только дистрибьютор, производитель тракторной техники, но [будет работать] и как промышленная площадка, индустриальный парк для размещения проектов, которые на сегодняшний день находятся в проработке», — подытожил спикер.

Напомним, что ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» было создано в 2003 году как совместное предприятие, учредителем компании является ОАО «Минский тракторный завод». Предприятие производит тракторную технику и запчасти.

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