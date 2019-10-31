(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД спасли лосенка, который лежал у отбойника на трассе в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Сегодня около четырех часов утра водители сообщили, что возле лесопарка Лебяжье на трассе у отбойника лежит молодой лось.

«Заместитель командира 2-й роты первого батальона полка ДПС, старший лейтенант полиции Айтуган Габдурахманов и командир 1-го взвода второй роты первого батальона, старший лейтенант полиции Александр Григорьев оперативно отреагировали на данное обращение. Они же обнаружили лосенка, который забился под отбойник», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Инспекторы аккуратно и профессионально освободили животное, перенесли через отбойник и помогли ему встать на ноги, после чего лосенок убежал в лес.



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