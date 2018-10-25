Татарстан готов нарастить поставки нефти в Беларусь

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Республика Татарстан готова нарастить поставки нефти в Беларусь. Об этом заявил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на встрече с зарубежной делегацией.

«”Татнефть” ежеквартально обращается в Министерство энергетики РФ с заявкой на увеличение объема поставок нефти в Республику Беларусь, мы готовы нарастить объем поставок, но есть ряд ограничений, которые на сегодняшний день решаются на уровне Российской Федерации», – сказал Альберт Каримов.

Вице-премьер РТ отметил, что за 9 месяцев 2019 года «Татнефть» экспортировала в Беларусь 840 тыс. тонн нефти. В четвертом квартале планируется поставить около 320 тыс. тонн нефти.

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