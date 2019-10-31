С начала года жители Казани лишились 100 млн рублей, попавшись на уловки мошенников

(Казань, 31 октября, «Татар-информ» Елена Саляхова). С начала года жители Казани лишились порядка 100 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств ОУР УМВД России по Казани Кирилл Чикунов.

«С начала этого года было зарегистрировано порядка 1400 краж денег с банковских карт. Через Интернет на уловки мошенников попались около полутора тысяч человек», – уточнил он.

Чикунов отметил, что еженедельно аферисты похищают с банковских карт казанцев порядка 2,5 млн рублей.

Чтобы обезопасить себя от мошенников и не потерять деньги, Кирилл Чикунов советует жителям Казани никому не сообщать данные своих банковских карт, избегать сомнительных страниц магазинов в Интернете, при покупках в сети перепроверять сайт продавца и установить на телефон и компьютер антивирусные программы.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.