Увидев на пороге дома приставов, алиментщик из Альметьевска выпрыгнул с балкона

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Должник по алиментам из Альметьевска выпрыгнул с балкона, увидев на пороге дома судебных приставов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Судебные приставы пришли в дом к 39-летнему мужчине, чей долг по алиментам перед маленькой дочкой превысил полмиллиона рублей. Увидев пристава, мужчина решил сбежать и выпрыгнул с балкона. Однако в подъезде дома, когда нерадивый отец все же решил вернуться, его задержали, после чего доставили в отдел судебных приставов.

На неплательщика было заведено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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