Союз страховщиков РТ поддержал инициативу повысить штрафы за езду без полиса ОСАГО

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Размер штрафа за езду без полиса ОСАГО необходимо существенно повысить. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров.

«Нужно сделать штраф не в 5 тыс. рублей, а, скажем, в 100 тыс. рублей или вовсе отбирать права у нарушителей. Речь идет о том, что он [водитель] задавит человека, а то и нескольких людей, и все эти несчастные семьи не получат вообще ни копейки компенсации, потому что у него [у нарушителя] нет ОСАГО», — прокомментировал собеседник агентства, добавив, что полис обязательного страхования — это признак цивилизованности государства.

Вопрос о повышении штрафа за езду без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности поднимался в октябре на заседании рабочей группы Госдумы РФ по совершенствованию закона об ОСАГО, пишут «Известия». По данным издания, депутаты планируют увеличить наказание в семь раз — с 800 рублей до 5,4 тыс. рублей. Вице-президент Союза страховщиков поддержал такую инициативу, отметив, что желание автолюбителей сэкономить на своей ответственности — это преступление.

«ОСАГО покупается не для собственного удовольствия, а, как написано в преамбуле закона об ОСАГО, — для защиты прав потерпевших», — подчеркнул Рустэм Сабиров.

Главная задача российских страховых компаний, по его мнению, — уменьшение стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности для аккуратных водителей и увеличение ее для тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения.

«Мы идем к свободному тарифу, когда страховая компания будет сама определять, по какому тарифу страховать того или иного водителя. Есть категории, для которых тариф должен быть не базовый, а умноженный, скажем, на 1 тыс. Если человек в год разбил десять машин, для него нужно установить ставку, которая равна всем этим убитым машинам. Если он нанес убытков на миллион, пусть и платит миллион или вообще не ездит, раз он социально опасен», — заключил собеседник агентства.

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