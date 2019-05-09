Перевозчики Казани не смогли закупить ни одного тахографа из-за нехватки средств

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Казанские перевозчики не могут найти средства на тахографы, предназначенные для контроля здоровья водителей, которые с 1 ноября этого года должны быть установлены во всех автобусах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Предприятия, входящие в ассоциацию, находятся в трудной финансовой ситуации, и на данный момент ни одного тахографа не закуплено. На это у предприятий нет средств. Перевозчики все требования законодательства исполняют и будут исполнять, самое главное, чтобы у них были средства», — рассказал Темляков.

Кроме того, он напомнил об изменениях, вступающих в силу с 1 ноября. Согласно новой редакции закона «О безопасности дорожного движения», перевозчики должны работать за рулем не более девяти часов, а нарушители будут штрафоваться.

«Сейчас водитель работает с 5 утра и до 10 вечера с перерывом на обед, на следующий день отдыхает, но в скором времени это будет нарушением. Проблему нехватки водителей приходится решать их сменным графиком работы», — отметил председатель ассоциации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стоимость тахографов составляет порядка 30 тыс. рублей, но помимо тахографов нужны еще карточки водителя, которые вставляются в прибор, — каждая стоит порядка 1 тыс. рублей.

Кроме того, перевозчики Казани в письме попросили у Минфина РТ компенсировать перевозку льготников.

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