(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Из-за выброшенной из авто канистры было перекрыто движение на трассе М7 в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Сегодня сотрудник охраны моста неподалеку от поселка Карповка в Пестречинском районе РТ увидел, как из остановившихся «Жигулей» вышли мужчины, выбросили канистру и уехали.

Охранник вызвал на место сотрудников экстренных служб. Движение на этом участке дороги было перекрыто.

Сотрудники экстренных служб обследовали подозрительный предмет.

«На место было направлено инженерно-техническое отделение ОМОН Управления Росгвардии по РТ. В результате обследования саперами установлено, что предметом оказалась пластиковая канистра со льдом, которая не представляет опасности», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Движение на трассе было восстановлено.

«При обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с ним; не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета; необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы», – напомнили в Управлении Росгвардии по РТ.

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