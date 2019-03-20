Минниханов планирует посетить татарскую общину Беларуси в преддверии Нового года

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Визит Президента Татарстана Рустама Минниханова в Беларусь намечен на декабрь 2019 года. В ходе деловой поездки руководитель республики собирается встретиться с татарской общиной. Об этом рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на встрече с делегацией из Беларуси.

«В декабре планируется визит Президента Татарстана в Беларусь. Запланированы подписание нескольких соглашений и встреча с активом татарских общин Республики Беларусь. Традиционно в ходе каждой встречи Президент Татарстана встречается с татарами, проживающими в Беларуси, и обсуждает текущие вопросы поддержки языка, культурной автономии», — сказал Альберт Каримов.

В настоящее время татарская диаспора Беларуси насчитывает более 100 тыс. человек. В 2017 году община отметила свою 620-ю годовщину.

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