(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). У стадиона «Казань Арена» из-за обрыва контактного провода вспыхнул трамвай, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 11.27 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на проспекте Ямашева, напротив стадиона «Казань Арена», горит трамвай.

На месте пожарные ПСЧ № 48 установили, что из-за обрыва контактного провода загорелась обшивка трамвая. Пассажиры успели покинуть задымленный вагон самостоятельно.

Меньше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 2 кв. метра. В результате происшествия никто не пострадал.



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