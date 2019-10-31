Почти половина посетивших комнаты примирения казанских семей сохранили брак

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). За год комнаты примирения ЗАГСа столицы РТ посетили 317 человек, при этом заявление о расторжении брака после общения с психологами-медиаторами забрали 44,8% семей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Статистика говорит сама за себя — только в этом году удалось сохранить почти половину семей, 44,8% из числа обратившихся. Мы будем и дальше продолжать работу по сохранению браков», — отметила директор по молодежной политике комплексного Центра соцобслуживания «Доверие» Елена Овчинникова.

Она рассказала, что иногда семейным парам достаточно просто выговориться, чтобы отказаться от опрометчивого решения.

Комнаты примирения функционируют с 2016 года. Их посещают пары, желающие расторгнуть брак. Общение со специалистами проводится каждую неделю по вторникам и средам в Кировском и Приволжском отделах ЗАГСа. При этом за помощью к казанским психологам-медиаторам обращаются пары даже из других городов.

Чтобы посетить комнату примирения, необходимо предварительно записаться по телефону: 8(843) 512-43-80.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.