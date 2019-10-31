В Альметьевске четверо парней вынесли из магазина сигарет и выпивки на 100 тыс. рублей

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске четверо парней из Набережных Челнов вынесли из магазина сигареты и алкоголь на 100 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В начале октября в полицию обратился владелец магазина, который рассказал, что ночью неизвестные разбили окно в маркете и вынесли из него алкоголь и сигареты на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили, что четверо молодых людей в масках и перчатках заходят в магазин, загружают в корзины продукты и выбегают. Всего парням потребовалось около 2,5 минут для совершения преступления.

К поиску злоумышленников подключились инспекторы ГИБДД, которые проанализировали записи с камер «Безопасный город» и установили автомобиль, на котором скрылись похитители элитного алкоголя и сигарет. Полицейские проследили путь и выяснили, что машина зарегистрирована в Челнах. Владельца авто допросили, и он рассказал, что зарабатывает частным извозом и в ту ночь за 5 тыс. рублей согласился отвезли из Автограда в Альметьевск четверых знакомых. Благодаря его показаниям удалось выйти на след подозреваемых.

Четверых ранее судимых за кражи, угоны и грабежи челнинцев (старшему из которых всего 20 лет) задержали. Они сознались в содеянном. Сейчас полиция проверяет причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям в Челнах и Бугульме.



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