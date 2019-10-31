Ольга Павлова поддержала создание в Татарстане Фонда помощи социальным бизнес-проектам

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Предприниматели, которые работают в сфере социальной адаптации пенсионеров и детей с ограниченными возможностями, должны получать поддержку от государства. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Ольга Павлова на встрече с представителями бизнес-сообщества Татарстана.

«Мы договорились, что проведем совместно с Комитетом Госсовета РТ по социальной политике круглый стол, куда пригласим всех людей, которые занимаются реабилитацией детей с ограниченными возможностями. Поднимем вопрос о необходимости создания единого центра или фонда, где можно будет собрать лучшие практики работы с такими детьми. И решить, какие меры государственной поддержки мы можем оказать этим неравнодушным людям», – сказала Павлова.

По словам депутата, в Татарстане большое количество неравнодушных людей, которые оказывают помощь пожилым людям и больным детям.

«Меня поразили женщины, которые занимаются с детьми-инвалидами. Там очень много направлений: иппотерапия, оздоровительные занятия в бассейне… Большое впечатление произвело общение с одной из участниц, которая разработала концепцию строительства частных домов для престарелых. Нам нельзя потерять этих людей, убить в них дух энтузиазма и веру в свои силы, необходимо помочь им реальными преференциями, которые положены для социальных организаций», – подчеркнула парламентарий.

Ольга Павлова предложила организовать круглый стол, на который можно было бы пригласить представителей Минэкономики Татарстана, полномочного представителя по защите прав предпринимателей РТ, чтобы предприниматели могли озвучить и предметно обсудить интересующие их вопросы.

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