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Елена Саляхова

31 октября 2019, 13:15

Происшествия

Жителям Казани рассказали, как защитить свои банковские карты от аферистов

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Происшествия

Жителям Казани рассказали, как защитить свои банковские карты от аферистов

С начала 2019 года в Казани было зарегистрировано порядка 1400 случаев кражи средств с банковских карт.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Представитель Центробанка РФ Елена Кирсанова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала жителям Казани, как защитить свои банковские карты от аферистов.

В Казани с начала 2019 года было зарегистрировано порядка 1400 случаев кражи денег с банковских счетов. По словам Елены Кирсановой, каждый раз мошенники придумывают все новые и хитроумные уловки.

«Мошенники обманывают людей, используя психологические приемы. Как правило, преступники готовятся к разговору с человеком, чаще всего звонят либо утром, либо вечером», – отметила Елена Кирсанова.

Чтобы войти в доверие, аферисты представляются сотрудниками банка, вежливо и грамотно ведут беседу, используя профессиональные термины.

«Мошенники могут торопить человека, давить на него, убеждать, что если он не предпримет какие-либо действия, то с его карты снимут деньги. Таким образом они заставляют собеседника переживать и нервничать», – рассказала Елена Кирсанова.

Также Кирсанова рассказала, что на уловки мошенников можно попасться, покупая товары через Интернет. Покупатель заходит на знакомый внешне сайт, но попадает на обманку – «фишинговую» страницу, которая полностью имитирует реальный магазин. Человек делает заказ, оплачивает его, но ни денег, ни товар так и не получает.

Чтобы обезопасить себя, Елена Кирсанова посоветовала жителям Казани стараться не хранить крупные суммы денег на карте, которой часто расплачиваются в магазинах. Для покупок в сети желательно завести отдельную карту, на которую перечислять конкретную сумму на тот или иной товар.

Особое внимание представитель ЦБ обратила на то, что ни один сотрудник банка не будет спрашивать данные карты клиента.

«Банку не нужно узнавать какие-либо ваши персональные данные. Если это пытается сделать человек, который вам позвонил, то это однозначно мошенник. Это нужно помнить», – добавила Елена Кирсанова.
 

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