Завершился показ спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье» на телеканалах ПФО

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В течение октября жители Татарстана оценивали спектакли на телеканале «Татарстан – Новый Век», показ которых проходил в рамках окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.



На первом этапе в проекте участвовали 7 тыс. юных актеров из 483 коллективов – 94 студенческих и 331 школьный.



От Татарстана в финал вышли постановка «Парковка», которую представили студенты Казанского государственного института культуры, и спектакль «Жил-был пес» театральной студии «РИФ» из Автограда.



Финальное голосование состоится в ноябре.

«Проголосовать за лучшую постановку можно будет по бесплатному номеру: 8 800 350-35-43. У каждого спектакля свой порядковый номер — от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных», – сообщают организаторы фестиваля.



Все спектакли участников проекта и номера для голосования размещены на официальном сайте проекта театральноеприволжье.рф. Голосовать можно только за участников из других регионов.



По итогам конкурса определятся лучшие студенческие и школьные театры Приволжского федерального округа, а также победители в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».



Лауреаты конкурса получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители — памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей.

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