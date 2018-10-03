Школе олимпийского резерва «Тасма» разрешили устроить лагерь на Лебяжьем озере

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Спортшколе олимпийского резерва «Тасма» разрешили использовать участок возле озера Лебяжье для строительства оздоровительного лагеря, постановление было опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани от 31 октября.

«Предоставить Муниципальному автономному учреждению „Спортивная школа олимпийского резерва „Тасма““ Казани разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на территории озера Лебяжье в Кировском районе Казани», — говорится в документе.

Ранее школа просила выделить участок под оздоровительный лагерь. Вопрос прошел общественные обсуждения в августе и начале сентября текущего года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.