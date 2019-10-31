(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась возбуждения уголовного дела после драки у бара «Руки вверх» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что вечером 25 октября на улице Баумана возле клуба «Руки вверх» неустановленные лица резиновой дубинкой избили троих парней и девушку. В результате происшествия молодые люди получили различные травмы.

Прокуратура добилась, чтобы после случившегося в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение легкого вреда здоровью».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появилось видео, где якобы охранник клуба «Руки вверх» в Казани дубинкой избивает парня. Позднее руководство бара прокомментировало данную запись. Администрация клуба сообщила, что потасовку спровоцировала пьяная компания, которая пыталась попасть в заведение, но получила от секьюрити отказ.



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