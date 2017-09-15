Глава Минпромторга РТ сообщил о планах по поставке «Ансатов» в Беларусь

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На сегодняшний день ведутся переговоры о планах по поставке вертолетов «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) в Беларусь. Об этом на встрече с белорусской делегацией журналистов сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

«В настоящее время у нас ведутся переговоры о дальнейших поставках вертолетной техники в Беларусь. В том числе мы предлагаем нашим коллегам легкий многоцелевой вертолет "Ансат", который выпускается в Казани. Он может выпускаться в различных модификациях, мы его используем для санитарной авиации, для полиции, также есть учебный "Ансат". Поэтому сейчас возможная поставка этих модификаций находится в совместной проработке», — рассказал Каримов.

После встречи с главой Минпромторга Татарстана делегация планирует посетить Казанское АТП, где эксплуатируется белорусская техника. В программе гостей также предусмотрена экскурсия по Казанскому Кремлю с посещением мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора.

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