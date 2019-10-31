В Казани появится улица Фуата Мансурова

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Советском районе Казани, на территории жилого массива «Мое Царицыно» появятся шесть новых улиц, которым присвоят имена выдающихся людей Татарстана. Об этом говорится в сборнике документов мэрии Казани.

«Присвоить вновь формируемым улицам на территории жилого массива „Мое Царицыно“ в Советском районе г. Казани следующие наименования (приложение): 1.1. улице № 1 — имя Героя Социалистического Труда, кавалера Ордена Ленина, работника Казанского завода математических машин Капитонова Николая Михайловича (1927-2009) и впредь именовать ее „улица Николая Капитонова — Николай Капитонов урамы“», — говорится в сборнике.

Кроме того, улице № 2 присвоили имя Героя Советского Союза, командира отделения отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, работавшего после окончания войны в Казани, Александра Сергеева, третья улица будет носить имя народного артиста России Фуата Мансурова.

Также в Казани появятся улицы в честь поэта и общественного деятеля Заки Нурутдинова, Героя Советского Союза и уроженца Казани Алексея Панфилова и генерал-полковника Михаила Кирпоноса.

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