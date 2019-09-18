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Татар-информ

31 октября 2019, 11:04

Официальная хроника

Песошин получателям госнаград: В единении народов — фундамент развития Татарстана

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Официальная хроника

Песошин получателям госнаград: В единении народов — фундамент развития Татарстана

Фото: архив tatarstan.ru

Награды России и Татарстана из рук Премьер-министра РТ получил 61 житель республики.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр РТ Алексей Песошин в преддверии Дня народного единства вручил государственные награды России и Татарстана. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле.

«Исторический опыт показал, что только единение российского народа приводит к стабильности в стране и ярким победам на международном уровне. В свою очередь Республика Татарстан — один из лидирующих субъектов России — отличается многогранностью культурных традиций, является уникальным примером единения народов, проживающих на ее территории. Именно в этом единении — фундамент социально-экономического развития нашей республики», — сказал он.

Наград удостоился 61 житель республики — работники промышленности, строительных, транспортных предприятий, представители образовательной, спортивной, социальной сферы, медицинских кругов, деятели культуры и искусств, работники силовых, государственных и муниципальных учреждений, а также ветераны труда.

«У каждого из вас своя сфера деятельности, история успеха. Но всех вас объединяет преданность своему делу. Ваш ежедневный труд вносит огромный вклад в развитие республики и повышение уровня жизни населения», — подчеркнул Алексей Песошин.

Благодарности Президента России удостоился заместитель руководителя Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов. Получение награды он назвал большой честью.

«Я хотел бы сказать, что за ширмой тех праздников, международных событий стоит каждодневный труд большого количества людей во всех сферах. Нам посчастливилось стать свидетелями и даже немного участниками тех крупных международных мероприятий, которые проходили здесь, и показать всему миру и миллионам гостей, которые посетили город Казань, настоящую Россию, наш город во всем его многообразии», — обратился он к присутствующим.

День народного единства отмечается в России 4 ноября, официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины.

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