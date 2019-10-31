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Татар-информ

31 октября 2019, 10:30

Экономика и финансы

«Островки безопасности» станут заметнее в городском пространстве

Экономика и финансы

«Островки безопасности» станут заметнее в городском пространстве

Билайн совместно с проектом +1Город промаркировали магазины оператора, в которых расположены «островки безопасности».

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Билайн совместно с проектом +1Город (Полезный город) промаркировали магазины оператора, в которых расположены «островки безопасности». Билайн стал первым системным партнёром проекта +1Город (полезныйгород.рф) — своеобразной интернет-карты, собравшей в цифровом формате более 12 тыс. полезных социальных и экологических сервисов для горожан.

Яркие наклейки «островок безопасности и полезный город» станут удобным и понятным навигатором для тех, кто потерялся или оказался дезориентированным в динамичной городской среде.

Данное партнерство призвано положить начало формированию новых стандартов городской среды: полезные социальные и экологические сервисы для горожан, отмеченные наклейками на входных группах магазинов и офисов компаний, станут более заметными, а значит, более востребованными.

Ежегодно в России теряются десятки тысяч детей и пожилых людей, столкнувшихся с проблемой дезориентации в пространстве. В июне 2018 года поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и Билайн запустили в магазинах компании проект «Островок безопасности». Каждый салон связи теперь является местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или страдающий потерей памяти пожилой человек. Сотрудники офиса сообщают данные обратившегося полиции, скорой помощи и семье, а также сообщают информацию в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и Центр поиска пропавших людей.

«В решении проблемы пропавших людей Билайн в первую очередь ориентируется на разработку технологических решений, которые могут системно изменить ситуацию. Но мы также видим очень серьезный запрос от общества на развитие программ профилактики и просвещения, которые повысят общий уровень грамотности взрослых и помогут снизить количество потерявшихся детей и пожилых людей. Зачастую потерявшиеся дети или страдающие потерей памяти пожилые люди не имеют с собой мобильного телефона и не знают, куда можно обратиться. Мы уверены, что новое партнерство с проектом +1Город поможет сделать наши „островки безопасности“ более узнаваемыми, и соответственно, результативными», — рассказала руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» Евгения Чистова.

«Для нас выход в городское пространство — это большой шаг к нашей мечте: +1Город хочет привлечь внимание горожан к полезной и устойчивой инфраструктуре, о которой они пока не знают или которой они пока не пользуются. Городская среда — это то, что невозможно игнорировать, и мы рады, что „островки безопасности“ теперь у всех на виду. Мы мечтаем о том, чтобы стать эдаким социальным Tripadviserом, чтобы маршрутизировать горожан по всем полезным сервисам, которые их окружают», — отметила руководитель +1Город (Полезный Город) Ксения Топоркова.

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