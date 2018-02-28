Из Казани открылся зимний авиарейс в Геленджик

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Из Казани сегодня открылся прямой регулярный авиарейс в Геленджик. В осенне-зимнем расписании авиакомпании «ЮВТ АЭРО» такое сообщение появилось впервые. Ранее перелеты по этому маршруту выполнялись только в летний период.

«Сегодня открываем очередное направление, оно не новое, сезонное. Если раньше по этому маршруту мы летали только в летний период, то на этот раз решили попробовать и в зимний сезон. Есть основания полагать, что наши пассажиры испытывают определенный интерес и к зимнему отдыху в Геленджике», — рассказал журналистам генеральный директор «ЮВТ АЭРО» Петр Трубаев.

Он подчеркнул, что загрузка первого рейса уже показывает его востребованность. В частности, из Казани вылетели 38 пассажиров, из Геленджика прилетят 27 человек. «Это немало для первого рейса. Полеты выполняются на канадских воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров», — уточнил гендиректор татарстанской авиакомпании.

По его словам, в основном это направление будет востребовано у туристов, в том числе для отдыха и оздоровления с детьми.

«Зимний отдых в Геленджике тоже имеет место быть. Даже ради экзотики люди полетят, уверен. Курортный сезон закончился, и, соответственно, цены в гостиницах снизились. Те, кто не смог поехать туда летом, смогут отправиться сейчас. Там же есть на что посмотреть. Кроме того, прекрасная инфраструктура, горы, морской воздух», — отметил собеседник журналистов.

Петр Трубаев также упомянул, что 27 октября авиакомпания открыла рейс из Казани в Красноярск с промежуточной посадкой в Ханты-Мансийске, а 29 октября — в Череповец.

«Все эти направления субсидированные, то есть выполняются при поддержке федерального бюджета, пассажиры приобретают билеты по приемлемому тарифу. Например, стоимость перелета в Геленджик в одну сторону составляет 3090 рублей, — сообщил он. — До появления этих трех новых рейсов объем субсидий составил 1,8 млрд рублей по 2019 году, по прошлому — около 1,5 млрд рублей».

Внутри страны авиакомпания осуществляет полеты по 63 направлениям, из которых 27 — из Казани. «Около 99% — это субсидируемые рейсы, — заключил гендиректор. — Уже подали заявку на рейсы на 2020 год. Приоритет будет отдан существующим маршрутам, потому что они себя оправдали, но будут и новые авиасообщения. Ждем официальное утверждение в Росавиации».

Рейсы Казань — Геленджик — Казань будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам. Время в пути составит около 2,5 часов.

По четвергам авиалайнер вылетает из Казани в 10.00 с посадкой в аэропорту Геленджика в 12.30. Обратный вылет из Геленджика — в 13.20 и посадка в столице Татарстана в 15.45.

По субботам вылет из Казани — в 7.45, а посадка в Геленджике — в 10.15. Из Краснодарского края самолет вылетает в 11.15 и приземляется в столице Татарстана в 13.35.

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