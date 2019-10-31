Два с половиной года за решеткой проведет житель РТ за спрятанные в бане полкило мака

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Два с половиной года в колонии общего режима проведет житель Татарстана за спрятанные в бане полкило маковой соломы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В конце июля у 50-летнего жителя Муслюмовского района республики обнаружили в бане почти полкило маковой соломы, которую он там незаконно хранил.

Суд признал мужчину виновным по статье «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства». Ближайшие два с половиной года татарстанец проведет в колонии общего режима.



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