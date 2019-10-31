В Казани показали самый откровенный российский фильм года

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани прошел предпремьерный показ самой откровенной российской картины этого года — «Верность» режиссера Нигины Сайфуллаевой.

«Нигина Сайфуллаева сняла интересную работу на мой взгляд. По жанру фильм „Верность“ — классическая эротическая драма, но сняла Нигина Сайфуллаева ее очень красиво и аккуратно. Безусловно, это фильм не о сексе, а о чувствах — чувствах отчуждения, близости и любви», — сказала корреспонденту ИА «Татар-информ» педагог и кинокритик Адиля Хайбуллина.

Сюжет картины «Верность» развивается вокруг обычной семейной пары. Лена работает акушером-гинекологом в клинике. Ее муж Сергей — актер, который играет в городском театре. Отношения между молодыми людьми начали остывать и Лена переживает, что муж перестал испытывать к ней прежние теплые чувства. Решив, что Сергей ей изменяет, девушка сгоряча напивается в баре и проводит ночь в мотеле с первым встречным молодым человеком.

Главные роли в картине сыграли Александр Паль и Евгения Громова. Компанию им составили Алексей Агранович, Марина Васильева и Анна Котова.

«В российском прокате эту картину можно будет назвать самой откровенной за этот год», — добавила критик.





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