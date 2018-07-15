На стройплощадке татарстанского МСЗ появится информационный центр для граждан

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На строительной площадке мусоросжигательного завода в зеленодольском Осиново появится специальный центр информирования. Для всех желающих будут доступны проектная документация заводов, результаты государственных и экологических экспертиз, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе «РТ-Инвест».

«На месте можно будет посмотреть ход строительства и макет завода. Первый такой центр откроется в Подмосковье в этом году», — пояснили в компании.

Кроме того, в центре можно будет получить разъяснения специалистов по параметрам и техническим характеристикам работы предприятия.

«Мы делаем это с целью повышения прозрачности проектов для населения, а также чтобы наглядно продемонстрировать уникальность и высокотехнологичность строящихся заводов „Энергия из отходов“», — добавили в «РТ-Инвест».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подрядчика строительства МСЗ в Татарстане выберут в ближайшие месяцы. Сейчас проект завода по термической переработке отходов в энергию в Зеленодольском районе проходит проверку на федеральном уровне в Главгосэкспертизе. Помимо этого, по решению Правительства Республики Татарстан проектная документация завода получит оценку международных специалистов. В июне Росприроднадзор одобрил строительство МСЗ в зеленодольском Осиново. «РТ-Инвест» вложит в предприятие 28 млрд рублей.

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