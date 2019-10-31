Аниматор из Заинска придумала свой бизнес за школьной партой

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). 22-летняя Лиана Балыкова, счастливая жена и мама двоих сыновей, вошла в число самозанятых Заинского района, став организатором детских праздников, передает «Заинск-информ».

Лиана Балыкова признается, что работа с детьми – ее любимое занятие.



«Дарить детям праздник мне нравилось еще в школьные годы. Так вышло, что любимое дело стало моей работой. Просто раньше я работала на кого-то, а окончив школу, решила продолжить это дело своими силами», – рассказала девушка.



Стать самозанятой она решилась, когда встал вопрос перехода из фрилансеров в предприниматели, и девушка задумалась над тем, как зарегистрировать бизнес.



Мотивацией перейти в режим стало то, что свое агентство Лиана развивала уже давно, были свои клиенты и заказы. Регистрация в приложении «Мой налог» заняла две минуты.



Выгода статуса самозанятости в простой регистрации через приложение «Мой налог» — не нужно сдавать никаких документов. Если не получаешь никакого дохода, также очень легко прекратить свою деятельность через то же приложение.

В бизнес Лианы также нужны немалые вложения. Например, чтобы работать аниматором нужно вкладываться в костюмы, музыкальное сопровождение и атрибутику. Кстати, свои костюмы Лиана шьет сама. Ее выбор зависит от запросов детей, которым нравятся те или иные герои мультфильмов.



К своим мероприятиям девушка готовится заранее – наносит макияж, перевоплощается в мультяшного героя. К тому же, исходя из требований к аниматорам в современном обществе, люди данной профессии должны обладать актерскими способностями, быть всегда лучезарными, коммуникабельными, уметь выходить из конфликтных ситуаций и находить общий язык с гостями требуемой возрастной категории.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.