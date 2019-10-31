В Татарстане пройдет конкурс «Лучший по профессии» среди работников АПК и студентов

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Татарстане пройдет республиканский конкурс «Лучший по профессии» среди молодых работников АПК и студентов аграрных вузов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ.

Как уточнили в Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», конкурс пройдёт 22-23 ноября на базе двух вузов – Казанского государственного аграрного университета и Казанской академии ветеринарной медицины.

Принять участие могут работники АПК республики в возрасте от 18 до 35 лет. При этом они должны иметь высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы по профессии инженер-механик, зоотехник, механизатор, оператор машинного доения или животновод-телятница не менее одного года, по профессии ветеринарный врач, технолог по воспроизводству стада (оператор по искусственному осеменению КРС) или агроном – не менее трёх лет и по профессии бухгалтер-экономист – не менее пяти лет.

«Также приглашаются к участию в конкурсе студенты выпускных курсов Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины», – сообщила пресс-секретарь РОО «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» Рания Сабирова.

Как отметила собеседник агентства, участники продемонстрируют уровень теоретических знаний и практических навыков.

Конкурс среди специалистов АПК проводится по номинациям «Лучший инженер-механик», «Лучший агроном», «Лучший бухгалтер-экономист», «Лучший механизатор», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший зоотехник», «Лучший животновод-телятница», «Лучший технолог по воспроизводству стада (оператор по искусственному осеменению КРС)».

Для студентов предусмотрены номинации «Лучший инженер-механик», «Лучший агроном», «Лучший бухгалтер-экономист», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший зоотехник», «Лучший механизатор».

Конкурсанты-специалисты, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и сертификатами (денежными призами). Студентам, ставшим победителями и призерами конкурса, вручат дипломы и ценные подарки.

«Помимо всего прочего работники АПК – победители по каждой из номинаций получают возможность пройти профессиональную стажировку в Германии. Так, например, победители конкурса прошлого года 4 ноября отправятся на двухнедельную стажировку в Баварию. Принимающая сторона – Баварское отделение Союза русскоговорящей молодежи в Германии», – рассказала Рания Сабирова.

Все остальные участники будут удостоены диплома об участии в конкурсе и поощрительного приза.

Конкурс проводится Минсельхозпродом РТ, Минмолодежи РТ и Аграрным молодежным объединением РТ. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 10 ноября по ссылке: https://myrosmol.ru/event/35711.

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