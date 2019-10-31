Медведев уволил уроженку Казани с поста замглавы Росимущества

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил уроженку Казани Елену Паткину с должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Распоряжение Правительства РФ опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Елену Юрьевну Паткину от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по ее просьбе», – отмечается в тексте документа.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Паткину подозревают в хищении как минимум 150 млн рублей.

Елена Паткина родилась в Казани, окончила КГУ имени В. И. Ульянова-Ленина по специальностям «социология» и «юриспруденция». Позднее защитила кандидатскую диссертацию по юриспруденции.

В 2004–2006 годах работала заместителем руководителя Территориального управления Росимущества в Татарстане, в 2006–2009 годах исполняла обязанности руководителя управления, с 2009-го по 2013 год была его главой.

С 2013-го по 2017 год руководила Территориальным управлением Росимущества в Московской области. Именно деятельность Паткиной на этом посту вызвала интерес со стороны правоохранительных органов.

В 2017 году была назначена заместителем руководителя Росимущества, отвечающим за земельные отношения.

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