WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

31 октября 2019, 08:46

Культура

Штраус и симфония Малера от ГСО РТ и Александра Сладковского прозвучали в Казани

Рекомендуем

Культура

Штраус и симфония Малера от ГСО РТ и Александра Сладковского прозвучали в Казани

Фото: пресс-служба ГСО РТ

Вместе с оркестром и маэстро выступила обладательница «хрустального» сопрано Анастасия Калагина.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и его художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России Александр Сладковский выступили в Казани.

Концерт начался с исполнения произведения «Смерть и просветление» Штрауса. В первом отделении после завершения симфонической поэмы на сцену вышла сопрано Мариинского театра Анастасия Калагина, чей голос критики называют «хрустальным». Оркестр и солистка вместе исполнили «Четыре последние песни» Штрауса.

«Эти песни считаются последним произведением Штрауса. Удивительные слова о жизни и смерти по-особенному звучат в контексте музыки, написанной человеком, который сам стоит на пороге этого перехода в иной мир. Не могу не сказать слов восхищения оркестром. Я исполняла эти песни в разных коллективах, но здесь подготовка оркестра, взаимопонимание между коллективом, дирижером и солистом превосходят все мои ожидания», – поделилась впечатлениями Анастасия Калагина.

Концерт продолжился Симфонией № 5 Малера, которую критики считают серьезным испытанием для музыкантов и показателем их первоклассного мастерства. Произведения Штрауса и Малера были выбраны для исполнения неслучайно, отметил маэстро Сладковский.

«Эти композиторы близки по духу. Малер был немного старше и жил практически в той же среде. Штраус был его последователем. Оба композитора довели оркестровую композицию, письмо и возможности оркестра до максимума, до предела», – рассказал Александр Сладковский.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в этот же день в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева ГСО РТ и Александр Сладковский провели благотворительный концерт для студентов и пожилых людей.

11 ноября ГСО РТ и Александр Сладковский откроют этой же программой свой второй филармонический сезон в Москве. На сегодняшний день ГСО РТ – первый и единственный региональный оркестр, получивший персональный абонемент в Московской государственной академической филармонии. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Челнинский музей вступил в Совет музеев Приволжского федерального округа
Новости дня
09:00
Казанцы отпразднуют День народного единства в Москве и Санкт-Петербурге

В числе зарубежных направлений на ноябрьские праздники жители татарстанской столицы предпочли отдых в Праге, Будапеште и Тель-Авиве.

08:56
Медведев уволил уроженку Казани с поста замглавы Росимущества

Елена Паткина в 2006–2013 годах возглавляла Территориальное управление Росимущества по Татарстану.

08:51
После многодневного застолья житель РТ оказался босым на улице и лишился денег с карты

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

08:46
Штраус и симфония Малера от ГСО РТ и Александра Сладковского прозвучали в Казани

Вместе с оркестром и маэстро выступила обладательница «хрустального» сопрано Анастасия Калагина.

08:36
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
08:20
Определен признак скорой смерти у пожилых людей
08:05
Библиотеки и дома культуры: Новые успехи Татарстана в нацпроекте «Культура»

В республике уже сдали в эксплуатацию 52 объекта культурного назначения.

08:00
Мячи и одежда стали самым популярным контрафактом на Приволжской электронной таможне

За год работы электронная таможня нашла более 18 тыс. нарушений интеллектуальной собственности.

07:58
Правительство РФ утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
07:41
Песошин в канун Дня народного единства вручит госнаграды отличившимся татарстанцам

В списке награждаемых свыше 60 человек, трое их которых будут удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

07:25
Татарстан станет одним из пилотных регионов по введению единой медкарты работников

Единые медкарты будут формироваться по экстерриториальному принципу.

07:06
В Москве откроется посвященная Крыму выставка Союза художников Татарстана

У зрителей будет возможность познакомиться с натурными пейзажами, натюрмортами, мифологическими и историческими сюжетами Крыма.

06:54
УНИКС усилил состав американцем

Соглашение с Уилсоном рассчитано на два месяца с возможностью продления.

06:36
Минтранс РТ: В этом году Турция побила все рекорды по туристическому потоку

Замглавы ведомства Андрей Егоров назвал востребованные авиарейсы из Казани.

06:24
Минтранс РТ прорабатывает с РЖД вопрос развития железнодорожной сети Казани

Имеются наработки по проекту первого этапа кольцевой железной дороги.

06:16
Адам Штифтер рассказал, чем Венгрия и Татарстан могут привлечь туристов

Генконсул Венгрии в Казани принял участие в открытии регулярного авиасообщения между столицей Татарстана и Будапештом.

06:12
В Верхнеуслонском районе «детям врагов народа» вручили продуктовые наборы и подарки

Мероприятие состоялось в День памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается 30 октября.

05:39
На «Ушковских островах» в Менделеевске идет ремонт берегоукрепительной дамбы

Ремонт дамбы проходит для того, чтобы не затапливало дорогу, завод, парк и музей.

04:37
В Мамадыше провели митинг в память жертв политических репрессий

В Мамадышском районе от репрессий пострадали 1342 человека, были расстреляны 172 жителя.

03:24
В Нижнекамске вырос поток туристов, прибывающих в город по реке

Крупные туроператоры России включили Нижнекамск в список городов, где производятся многочасовые остановки судов и экскурсии для отдыхающих туристов.

02:32
В Лениногорском районе отпраздновали Международный день тещи

Специалист отдела ЗАГС поздравила новоиспеченных тещ с этим замечательным праздником и вручила поздравительные дипломы.

01:50
Кукмор примет ветеранский турнир по хоккею, посвященный Дню народного единства

В играх примут участие команды из Арска, Кукмора, Балтасей, Богатых Сабов и поселка Сосновка из Кировской области.

00:44
Новый остановочный павильон установлен в буинской деревне Каменный Брод

Автобусный маршрут, который открыли более года назад, местные жители сейчас ждут на комфортной остановке.

30.10 23:59
Защитник УНИКСа о победе над «Дарушшафакой»: Я старался быть полезным команде

Матч в Стамбуле завершился со счетом 79:77.

30.10 23:46
Минтранс РТ не исключил рост частоты полетов по новому маршруту Казань — Будапешт

Авиалайнеры из Венгрии в Татарстан и обратно будут летать по средам и воскресеньям.

События