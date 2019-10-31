Штраус и симфония Малера от ГСО РТ и Александра Сладковского прозвучали в Казани

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан и его художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России Александр Сладковский выступили в Казани.

Концерт начался с исполнения произведения «Смерть и просветление» Штрауса. В первом отделении после завершения симфонической поэмы на сцену вышла сопрано Мариинского театра Анастасия Калагина, чей голос критики называют «хрустальным». Оркестр и солистка вместе исполнили «Четыре последние песни» Штрауса.

«Эти песни считаются последним произведением Штрауса. Удивительные слова о жизни и смерти по-особенному звучат в контексте музыки, написанной человеком, который сам стоит на пороге этого перехода в иной мир. Не могу не сказать слов восхищения оркестром. Я исполняла эти песни в разных коллективах, но здесь подготовка оркестра, взаимопонимание между коллективом, дирижером и солистом превосходят все мои ожидания», – поделилась впечатлениями Анастасия Калагина.

Концерт продолжился Симфонией № 5 Малера, которую критики считают серьезным испытанием для музыкантов и показателем их первоклассного мастерства. Произведения Штрауса и Малера были выбраны для исполнения неслучайно, отметил маэстро Сладковский.

«Эти композиторы близки по духу. Малер был немного старше и жил практически в той же среде. Штраус был его последователем. Оба композитора довели оркестровую композицию, письмо и возможности оркестра до максимума, до предела», – рассказал Александр Сладковский.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в этот же день в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева ГСО РТ и Александр Сладковский провели благотворительный концерт для студентов и пожилых людей.

11 ноября ГСО РТ и Александр Сладковский откроют этой же программой свой второй филармонический сезон в Москве. На сегодняшний день ГСО РТ – первый и единственный региональный оркестр, получивший персональный абонемент в Московской государственной академической филармонии.

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