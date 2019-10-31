Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Наиболее счастливыми в России оказались работающие в таких сферах, как медицина, фармацевтика и госслужба. Это следует из исследования, проведенного рекрутинговой компанией HeadHunter, сообщает ТАСС.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла», – рассказали в компании.

На втором месте оказались госслужащие и сотрудники некоммерческих организаций с уровнем счастья в 5,9 балла, а на третьем – занимающиеся управлением персоналом с 5,8 балла.

Наименее счастливыми оказались представители автобизнеса (4,4 балла). Чуть выше оценили свой уровень счастья рабочие (4,7 балла).

По регионам наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского автономного (6,3 балла) и Краснодарского края (6 баллов), а наименее – обитатели Ставропольского (4,5 балла) и Пермского (4,8 балла) краев.

При этом люди 55 лет и старше продемонстрировали более высокий уровень счастья, чем респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

Участники опроса могли оценить свой уровень счастья по шкале от нуля до десяти баллов. Исследование проводилось с 21 по 27 октября и охватило 5,5 тыс. россиян.

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