После многодневного застолья житель РТ оказался босым на улице и лишился денег с карты

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). После многодневного застолья с малознакомыми людьми житель РТ оказался на улице без обуви и лишился денег с карты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Несколько дней назад в Чистополе полицейские остановили на улице мужчину, который шел без обуви и верхней одежды. Объяснить свой внешний вид и куда он направляется пешеход не смог.

В этот же день мужчина обратился в полицию и рассказал, что несколько дней выпивал с малознакомыми людьми. Часть денег он потратил на алкоголь. Оставшуюся сумму у него с карты на свой счет перевел один из новых приятелей пока тот спал. Общая сумма ущерба от длительных посиделок составила 190 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении стражи порядка задержали ранее судимого безработного 34-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



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