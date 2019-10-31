Определен признак скорой смерти у пожилых людей

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Случайные изменения в двигательной активности пожилых людей оказались признаком серьезного увеличения риска смертности от всех причин, а также получения инвалидности и травм. К такому выводу пришла международная группа исследователей из США и Канады, сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

В течение 13 лет ученые наблюдали за 1275 добровольцами. Их физическую активность медики контролировали с помощью мониторов на запястье.

Построив статистические модели, специалисты выяснили, что у начинавших случайным образом двигаться активнее или, напротив, переходить к спокойному состоянию пожилых людей в 1,6 раза увеличилась вероятность смерти от всех причин.

Кроме того, у подопытных с хаотическими изменениями двигательной активности вырос риск развития слабости и инвалидности с нарушением повседневной деятельности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недосып при сердечно-сосудистых заболеваниях оказался причиной ранней смерти.

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